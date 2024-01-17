"الرطوبة عالية".. أبرز تصريحات محمد الشناوي قبل مواجهة غانا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر منافسه غانا، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتحدث محمد الشناوي حارس منتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا، عن مدى صعوبة مواجهة النجوم السوداء ومستوى منتخبات القارة.

وقال الشناوي: "ندرك جيدا أهمية مباراة غانا ولا بديل عن الفوز، ولدينا هدف واحد ونمتلك لاعبين كبار".

وأضاف: "كل تركيزنا في مباراة الغد وأغلقنا ملف المباراة الماضية أمام موزمبيق".

وواصل: "نحن لا ننظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى ونركز على أنفسنا فقط، وجميع المنتخبات قوية وتقدم مستويات جيدة وهذا ليس مفاجأة بالنسبة لي".

واختتم قائد منتخب مصر: "هناك رطوبة عالية هنا في كوت ديفوار وعلينا التأقلم عليها لتحقيق هدفنا وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم بجانب، موزمبيق وغانا ومنتخب الرأس الأخضر.

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