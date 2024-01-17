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قبل مواجهة غانا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة غانا في العاشرة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

ويشارك منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 ضمن المجموعة الثانية التي تضم، غانا، موزمبيق، الرأس الأخضر.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق الجولة الثانية غدا كالآتي:

1.الرأس الأخضر، 3 نقاط

2.مصر، 1 نقطة

3.موزمبيق، 1 نقطة

4.غانا، دون نقاط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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