المغرب يفتتح مشوار الكان باكتساح تنزانيا بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزا كبيرا على حساب منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد، خلال في افتتاح مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر المنتخب المغربي بشكل مميز منذ بداية المباراة، ونجح في السيطرة والضغط هجوميا، وفي المقابل لم يقدم المنافس المستوى الجيد وفشل في التماسك دفاعيا.

افتتح أهداف منتخب المغرب رومان سايس في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، واختتم الأهداف يوسف النصيري في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة حصد منتخب المغرب أول ثلاثة نقاط وتصدر، بينما تزيل تنزانيا المجموعة بدون نقاط.

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