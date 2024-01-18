المنتخب القطري أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس آسيا قطر 2023

المنامة - ياسر ابراهيم -

تخطّى المنتخب القطري عقبة نظيره الطاجيكي بتغلّبه عليه بهدف دون ردّ اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وبهذا الفوز الثمين ضمنت قطر، حاملة اللقب، العبور إلى الدور ثمن النهائي من البطولة القارّية في صدارة المجموعة الأولى.



وسجّل هدف العنابي المهاجم أكرم عفيف في الدقيقة (17).



وشهدت المواجهة طرد لاعب طاجيكستان أمادوني كامولوف بسبب الخشونة في الدقيقة 79.



ورفع منتخب قطر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الصيني الثاني الذي تعادل دون أهداف في وقت سابق اليوم مع نظيره اللبناني صاحب المركز الرابع برصيد نقطة بفارق الأهداف خلف طاجيكستان الثالثة.



ويواجه العنابي في المرحلة الثالثة الأخيرة من منافسات الدور الأول الصين بينما تجمع المباراة الأخرى بين طاجيكستان ولبنان.



يذكر أنّ المنتخب القطري قد حقّق فوزاً كبيراً في مفتتح مشواره الآسيوي على حساب نظيره منتخب لبنان بثلاثية نظيفة في حين تعادل منتخب طاجيكستان مع الصين دون أهداف في المرحلة الأولى.

(بي إن سبورت)