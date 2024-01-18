أمم أفريقيا.. مفاجآت مدوية تلاحق الكبار في حصاد الجولة الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2023، يوم الأربعاء في كوت ديفوار وسط تشويق كبير.

وشهدت الجولة الأولى العديد من المفاجآت غير المتوقعة، حيث لم نتمكن العديد من المنتخبات القوية من تحقيق الفوز، بينما تألقت منتخبات أخرى مثل المغرب والسنغال ومالي بأداء رائع.

في الجولة الأولى من المباريات، تم تسجيل 27 هدفًا، وقد كان هجوم منتخبي السنغال والمغرب هو الأقوى حيث سجل كل منهما 3 أهداف.

تعثرت منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وتونس، وكلها سبق لها التتويج باللقب من قبل، وذلك إما بالتعادل أو الخسارة.

المغرب والسنغال فقط من أبطال الكأس الأفريقية السابقين هما اللذان نجحا في تحقيق الفوز بالجولة الأولى.

منتخب المغرب

لم تنجح منتخبات غينيا بيساو وغامبيا وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، من هز شباك الخصم خلال الجولة الأولى.

تمكن منتخبا المغرب والسنغال من تحقيق أكبر فوز، خلال الجولة الأولى بـ 3 أهداف نظيفة في مرمى غامبيا وتنزانيا على الترتيب، وتمكن السنغالي لامين كامارا في الجولة الأولى من تسجيل هدفين، ويُعد هو الوحيد صاحب ذلك الانجاز.

أشُهر الكارت الأحمر في 3 مناسبات، في الجولة الأولى لكأس أمم أفريقا، لإيبو آدامز من غامبيا، وفرنسوا كامانو من غينيا، ونوفاتوس ميروشي من تنزانيا.

المجموعة الثانية التي تضم مصر وكاب فيردي وموزمبيق وغانا، تُعد الوحيدة التي تمكن جميع منتخباتها الأربعة، من تسجيل أهداف في أول جولة.

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الفراعنة، يسجل في 4 بطولات متتالية لكأس أمم أفريقيا، بعد هدفه في مرمى موزمبيق في التعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

محمد صلاح

بات يوسف النصيري المغربي الأول في التاريخ، الذي يتمكن من التسجيل في 4 نسخ متتالية من كأس أمم أفريقيا، بهدفه ضد تنزانيا في فوز 3-0 بالمجموعة السادسة.

المنتخب التونسي يفشل للمرة الخامسة على التوالي، في تحقيق الفوز بمباراة الجولة الأولى في كأس أمم أفريقيا، حيث جاء انتصاره الأخير فيها بنتيجة 1-0 على الجزائر في 2013، وبعدها تعادل مرتين وخسر 3 مرات، بينما يفشل أيضًا منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق الانتصار.

حقق منتخب جنوب أفريقيا رقمًا سلبيًا، في سجل مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث فشل في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية في هذا الموسم، للمرة السادسة على التوالي.

تمكنت نامبيا من تحقيق فوزا قاتلا على حساب منتخب تونس، ويُعد هذا هو أول فوز في تاريخ المنتخب، خلال المشاركة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

منتخب نامبيا

أسود الأطبس هو المنتخب العربي الوحيد، الذي ينجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى، بعد تعادل مصر والجزائر وخسارة تونس وموريتانيا.

شارك التونسي يوسف المساكني، في النسخة الثامنة له بكأس أمم أفريقيا، ليصبح ثاني لاعب عربي يشارك في 8 نسخ مختلفة للبطولة، ليتساوى مع أحمد حسن نجم منتخب مصر.