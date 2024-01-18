شبانة يوجه رسالة هامة إلى فيتوريا ولاعبي منتخب مصر قبل موقعة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة هامة لمنتخب مصر بعد الأداء القوي للمنتخب المغربي أمام تنزانيا وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في الجولة الأولى من أمم إفريقيا، مؤكدا أن المنتخب المغربي تواجد مبكرًا في كوت ديفوار للتعود على الأجواء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية Etc:"المغرب قدمت أفضل أداء لمنتخب عربي في البطولة، وتعاملت بشكل جيد استعدادا لأمم إفريقيا وهو أفضل أداء للمنتخبات العربية حتى الآن".

وأضاف: "التحلي بالحماس دائما واللعب بعقلية قوية هو مفتاح الفوز الأول بمنافسات أمم إفريقيا بعيدًا عن الفنيات، وكل المنتخبات أصبحت تمتلك لاعبين محترفين، ومنتخب مصر يضم لاعبين جيدين لكنهم لم يلعبوا بحماس وعقلية احترافية أمام موزمبيق".

وواصل: "روي فيتوريا (كتف) اللاعبين بأفكار خاطئة في مباراة موزمبيق، ولابد من التعديل أمام غانا، لأنها مواجهة فاصلة، والمنتخب الغاني يعاني أيضا وسط حالة غضب عارمة ايضا من الجمهور هناك، بل وصلت لمحاولة أحد المشجعين بالاعتداء على المدير الفني، بعد الاداء السيئ أمام الرأس الأخضر وخسارتهم اللقاء".

وزاد: "منتخب غانا يدخل هذه المباراة باحثا عن الفوز أيضا لأن الخسارة تعني صعوبة الأمور عليه أيضا، ولذلك لابد من التعامل جيدا من فيتوريا واجراء تغييرات في تشكيلة الفريق، مع ضرورة اللعب بشكل حماسي وروح عالية، وعدم النظر إلى أسماء اللاعبين، بل إلى المجهود والعطاء داخل الملعب، يجب أن تكون مصلحة المنتخب في المقام الأول".

وأكمل: "فيتوريا في مباراة موزمبيق (خنق) محمد صلاح في الملعب، وزيزو لا يجيد في مركزه بوسط الملعب، فماذا نفعل مع المدرب البرتغالي، لابد أن يُعيد الأمور إلى نصابها، بدلًا من التركيز في كلام الإعلام، يجب عليه الاستفادة من أفضل جناح في العالم وهو محمد صلاح".

وأشار إلى أن صلاح طوال السنوات الماضية لم يقدم مستوى سيئ مع المنتخب المصري، ولكن فيتوريا لا يعرف كيفية الاستفادة منه.

وأكد: "فيتوريا عليه اغلاق وسط الملعب، بـ مروان عطية وحمدي فتحي والنني، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة فتوح، وضرورة مساندة محمد هاني في الجبهة اليمني، وكذلك فتوح أو حمدي في الجبهة اليسرى، لابد من غلق الملعب والاعتماد على سرعات صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".