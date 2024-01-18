منتخب المغرب يُنقذ العرب في الجولة الافتتاحية لـ أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا في أولى لقاءاته، في بطولة كأس الأمم الأفريقية لنسخة الـ 34، على حساب منتخب تنزانيا.

وتقام حاليًا بطولة كأس أمم أفريقيا في دورتها الحالية في كوت ديفوار، وتستمر خلال فترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، حيث يشارك فيها 24 منتخبًا للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

وتألق المنتخب المغربي وحقق الفوز على منتخب تنزانيا بنتيجة 3-0، في أول بطولة كبرى يشارك فيها منذ كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، مما أعاد إلى الأذهان الذكريات التاريخية للمغرب في المونديال.

منتخب المغرب

وحقق أسود الأطلس، إنجاز تاريخي في كأس العالم الأخيرة، حيث وصل إلى المربع الذهبي، وهو أمر لم يحدث من قبل لأي منتخب عربي أو أفريقي في تاريخ البطولة.

سجّل رومان سايس الهدف الافتتاحي للمنتخب المغربي، في البطولة بـ الدقيقة 30، ثم أضاف زميله عز الدين أوناحي ويوسف النصيري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80 من الشوط الثاني.

لتحقق كتيبة وليد الركراكي بذلك أول 3 نقاط، مما جعلهم يتصدرون مجموعتهم مؤقتًا، حيث ينتظرون مباراتهم التالية، مع زامبيا والكونغو الديمقراطية في وقت لاحق.

وتمكنت أسود الأطلس من الابتعاد عن المفاجآت الغير متوقعة، في نسخة كأس الأمم الأفريقية الحالية، حيث تعرضت العديد من الفرق الكبيرة للهزيمة أو التعادل.

منتخب المغرب

المنتخبات العربية تسقط في الجولة الأولى

بشكل مفاجئ، تعادلت منتخبات نيجيريا ومصر والكاميرون والجزائر أما غينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا وأنغولا على التوالي، بينما خسرت منتخبات غانا وتونس وجنوب أفريقيا أمام الرأس الأخضر وناميبيا ومالي على التوالي.

بعد خسارتهما وتعادلهما، أصبح المغرب أول منتخب عربي يحقق الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات، من بين المنتخبات العربية الخمسة، التي تشارك في البطولة.

انتهت مباراة مصر وموزمبيق بالتعادل 2-2، في حين انتهت المباراة بين الجزائر وأنغولا بالتعادل 1-1، بينما خسرت موريتانيا أمام بوركينا فاسو بهدف قاتل دون رد، وخسرت تونس أمام ناميبيا بنفس النتيجة.