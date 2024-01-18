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6 لاعبين من غانا يخضعون لفترة معايشة في الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - اتفق النادي الأهلي مع بعض الاكاديميات في غانا على خضوع 6 لاعبين لفترة معايشة، وسوف ينضموا لتدريبات قطاع الناشئين خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللاعبين من مواليد 2005 و 2006.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي لديه مشروع لاكتشاف المواهب الصغيرة، وسوف يعمل على ضم لاعبين مميزين من افريقيا، مع امكانية اعارتهم لفرق آخرى لاكسابهم الخبرات المطلوبة، ومن ثم امكانية تسويقهم مستقبلا".

وأضاف: "الأهلي بدأ يتجه لفكرة استقطاب لاعبين صغار السن ويمتلكون موهبة عن طريق لجنة الاسكاوتنج، ومن ثم بحث التعاقد معهم واعارتهم".

وأكمل: "هناك ثنائي من اللاعبين الغانيين في مركز رأس الحربة، وتم اختيار العناصر وفقًا لرؤية لجنة الاسكاوتنج مع لجنة التخطيط".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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