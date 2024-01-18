أمم أفريقيا.. ميدو: الهدف المبكر أمام غانا هو مفتاح التأهل للدور القادم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن طريقة اللعب المناسبة لمنتخب مصر أمام غانا في مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: " المنتخب الغاني يعاني من ضغوط كبيرة، ولابد من الضغط عليهم من البداية وتسجيل هدف مبكر".

وتابع: "الهدف المبكر أمام غانا هو مفتاح التأهل للدور القادم، ولابد من استغلال موقف المنتخب الغاني، وفي حال حدوث العكس واستقبال هدف سيكتسبون ثقة كبيرة وقد لا نستطيع التعويض".

وأكمل: "منتخب غانا "مهزرز" ولابد من استغلال تلك النقطة لتحقيق الفوز والتأهل للدور القادم من كأس الأمم".

