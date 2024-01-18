أمم أفريقيا.. ميدو يوجه رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو رسالة خاصة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة غانا، الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بكوت ديفوار.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: لابد من العودة لطريقة اللعب 4 - 3 - 3 أمام غانا، وبدء المباراة بقوة وعدم الخوف من النتيجة".

وتابع: "الأجواء غدًا ستكون رائعة، المباراة ستقام مساءًا وأتوقع أن يكون الطقس لطيف عن المباراة الأولى أمام موزمبيق".

وأكمل: "يجب على اللاعبين عدم الاقتصاد في المجهود خلال تلك المباريات المصيرية من أجل تحقيق المكسب، ولابد من أن يقوم فيتوريا بإخبارهم بذلك".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب على اللاعبين عدم القلق من حالة الجو والطقس، اللاعبين في المنتخبات الأخرى مثل غينيا والسنغال وكوت ديفوار والجزائر يقاتلون على الكرة لأخر دقيقة، ولابد أن نقدم كل ما لدينا في مباراة غانا ونحقق الفوز ونضمن التأهل للدور القادم".