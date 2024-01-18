الزمالك يعرض 5 لاعبين لضم ناصر ماهر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن موضوع حل أزمة قيد نادي الزمالك أخذ وقتًا طويلًا، ومنذ مطلع شهر يناير الجاري، والجميع يتحدث عن قرب حل الأزمة، وحتى الآن لم تنتهي الأزمة، والموضوع أصبح (دمه تقيل).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك يريد ضم ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، وقام النادي الأبيض بعرض 5 لاعبين منهم ناصر منسي وعبدالله جمعة وحاتم سكر وعمرو السيسي ومصطفى الزناري لاختيار 2 منهم في مقابل ضم اللاعب".

وأضاف: "الزمالك رصد 80 ألف دولار لحسم ملف التعاقد مع مدرب اجنبي، وهو مبلغ ممكن يتعاقد به النادي مع المدير الفني الجديد وهو رقم طبيعي، بعيدا عن دخول الوكلاء والسماسرة في المفاوضات".

وواصل: "هناك مدربين في أمم إفريقيا تحصل على 40 ألف دولار، وباستثناء روي فيتوريا وبلماضي مدرب الجزائر وجان لويس مدرب كوت ديفوار، فباقي مدربي البطولة يتقاضون رواتب قليلة".