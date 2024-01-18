ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 بعد نهاية الجولة الأولى

يستعرض لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، بعد نهاية منافسات الجولة الأولى.

وأسدل الستار على أحداث منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، اليوم الأربعاء، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وشهدت الجولة الأولى سقوط مفاجئ للمنتخبات العربية، بخلاف منتخب المغرب الذي نجح في حفظ ماء الوجه للعرب، بالفوز الثمين على تنزانيا.

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وكان منتخب كوت ديفوار، قد افتتح منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023، بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة هدفين دون رد، فيما اختتمت الجولة بتعادل الكونغو الديمقراطية مع زامبيا بهدف لمثله.

ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023

المجموعة الأولى:

1- كوت ديفوار – 3 نقاط.

2-غينيا الاستوائية – 1.

3-نيجيريا – 1.

4-غينيا بيساو – بدون نقاط.

المجموعة الثانية:

1-الرأس الأخضر – 3 نقاط.

2-مصر – نقطة.

3-موزمبيق – 1.

4- غانا – 0.

المجموعة الثالثة:

1- السنغال – 3 نقاط.

2- الكاميرون – 1.

3- غينيا – 1.

4- جامبيا – 0.

المجموعة الرابعة:

1- بوركينا فاسو – 3 نقاط.

2- الجزائر – 1.

3- أنجولا – 1.

4- موريتانيا – 0.

المجموعة الخامسة:

1- مالي – 3 نقاط.

2- ناميبيا -3.

3- تونس – 0.

4- جنوب أفريقيا – 0.

المجموعة السادسة:

1- المغرب – 3 نقاط.

2- الكونغو الديمقراطية -1.

3-زامبيا -1.

4- تنزانيا -0 .