بسبب رياض محرز.. نجم الجزائر يفتح النار على أبو تريكة

انتقد فاروق بلقايد، نجم الكرة الجزائرية السابق، النجم المصري محمد أبو تريكة بسبب انتقاده لمستوى رياض محرز، قائد منتخب الجزائر.

وقال بلقايد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار الجزائرية: «أبو تريكة لماذا لم يتكلم على محمد صلاح، و انتقد فقط مستويات رياض محرز، محرز نجمنا و نحن فقط من نتكلم عنه».

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وأضاف لاعب وفاق سطيف وشبيبة القبائل السابق: «محرز مثل نجوم العالم وفينيسيوس في بعض الأحيان يكون بعيد عن مستواه».

وكان أبو تريكة قد انتقد أداء رياض محرز خلال مباراة منتخب الجزائر ضد أنجولا، وقال في تصريحات عقب المباراة: «رياض محرز كان واقف في المباراة ولكن تفكير بلماضي هو الإبقاء على نجمه رغم أدئه السيء».

وتابع أبو تريكة: «لو سألتني عن مباراة اليوم، أقولك لك أن محرز كان لابد أن يستبدل».

واختتم نجم الكرة المصرية السابق: «رياض محرز بحاجة إلى قرصة أذن ويتواجد على الدكة لأنه لم يفعل أي شئ».