حصاد الجولة الأولى من أمم أفريقيا.. مفاجآت بالجملة والمغرب الناجي الوحيد من غرق سفينة العرب

أسدل الستار على أحداث الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير.

ويقدم لكم موقع “كورة 365″، حصاد الجولة الأولى من منافسات أمم أفريقيا 2023، والتي انتهت مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري.

وشهدت الجولة نتائج غير متوقعة للمنتخبات العربية، بخلاف منتخب المغرب، الذي يعد الناجي الوحيد من غرق سفينة العرب.

ووقع سيكو فوفانا، لاعب منتخب كوت ديفوار، على أول أهداف النسخة الحالية من أمم أفريقيا، بعد مرور 4 دقائق فقط، حيث يعد ثاني أسرع الأهداف، في تاريخ المباريات الافتتاحية في البطولة منذ انطلاقها عام 1957.

وحصل 3 لاعبين على بطاقات حمراء خلال الجولة الأولى من أمم أفريقيا، وهم: إيبو آدامز (جامبيا)، فرانسوا كامانو ( غينيا)، نوفاتوس ديسماس (تنزانيا).

حصاد الجولة الأولى من أمم أفريقيا

وبدأت الجولة الأولى من مباريات الأمم الأفريقية، بمواجهة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو، حيث حقق البلد المستضيف الفوز بثنائية نظيفة.

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وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، ثم سجل منتخب مصر أول تعثر للمنتخبات العربية.

وبدأ منتخب مصر مباراته أمام موزمبيق بشكل جيد، ونجح في خطف هدف التقدم، قبل أن يعود المنتخب الموزمبيقي ويسجل هدفين في 3 دقائق، ثم تنقذ تقنية الفيديو الفراعنة باحتساب ركلة جزاء.

وحقق منتخب الرأس الأخضر مفاجأة بالفوز علي غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم بدأ منتخب السنغال رحلة الدفاع عن لقبه بفوز ثمين على جامبيا بثلاثية نظيفة.

ووقع منتخب الكاميرون في فخ التعادل مع غينيا المنقوص بنتيجة هدف لمثله، كما سجل منتخب الجزائر ثاني تعثر للمنتخبات العربية بتعادل 1-1 مع أنجولا.

وسقط منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، وحققت ناميبيا المفاجأة بالفوز القاتل على حساب المنتخب التونسي بهدف نظيف، ليواصل العرب مسلسل السقوط.

واستغل منتخب مالي ركلة الجزاء التي أهدرها الجنوب أفريقي بيرسي تاو، التي كانت نقطة تحول في المباراة، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وأعاد منتخب المغرب تصحيح مسار المنتخبات العربية، بتحقيق الفوز على تنزانيا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ليحصد أول انتصار للعرب في أمم أفريقيا 2023.

واختتمت مباريات الجولة الأولى من أمم أفريقيا، بالتعادل الإيجابي الذي حققه منتخب الكونغو الديمقراطية مع زامبيا بنتيجة 1-1.