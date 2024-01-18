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منتخب مصر يفتتح أمم إفريقيا لليد بفوز كبير على غينيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب مصر على نظيره غينيا بنتيجة 33-15، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد خلال الفترة من 17 يناير حتى 27 من نفس الشهر، حيث يسعى الفراعنة للحفاظ على اللقب.

ويشارك منتخب اليد في بطولة أمم أفريقيا للمرة الـ24 في تاريخه، وتوج بهذه البطولة في 8 نسخ سابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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