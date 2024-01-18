قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة لصدام كوت ديفوار ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم الخميس، منتخب كوت ديفوار نظيره نيجيريا، في مباراة قمة المجموعة الأولى، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة كوت ديفوار مع نظيره منتخب نيجيريا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب إيمبي الأولمبي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة الأولى، برصيد ثلاثة نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على غينيا بيساو بهدفين دون رد، بينما يتواجد منتخب نيجيريا في المركز الثاني، برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الماضية مع غينيا الاستوائية.

وسوف تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.

وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة كوت ديفوار ونيجيريا مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية .

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.

طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.

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