هل تبث القناة الجزائرية مباراة منتخب مصر وغانا مجانًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي المنتخب المصري نظيره غانا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فيليكس.

ويسعى جمهور القارة الإفريقية وتحديدا المصريين لمعرفة ما إذا كانت ستبث القناة الجزائرية مباراة منتخب مصر أم لا، حيث نقلت القناة بعض المباريات منذ بداية كأس الأمم الإفريقية 2023.

ولن تنقل القناة الجزائرية مباراة مصر ضد غانا، حيث أعلنت من قبل عن 17 مباراة فقط سيتم نقلهم عبرها، وليس بينهم الفراعنة والنجوم السوداء.

ونستعرض لكم باقي مباريات كأس الأمم التي ستنقلها القناة الجزائرية خلال البطولة.

المجموعات

-كوت ديفوار ضد نيجيريا

-السنغال ضد الكاميرون

-بوركينا فاسو ضد الجزائر

-الجزائر ضد موريتانيا

ربع النهائي

-مباراتان

ثمن النهائي

مباراتان

نصف النهائي

مباراتان

-مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

-مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

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