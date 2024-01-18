ٱخر استعدادات منتخب مصر لمواجهة غانا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خاض المنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا آخر التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان، إستعدادا لمواجهة غانا.

ويلاقي منتخب مصر نظيره غانا، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

الجدير بالذكر أن المران الأخير للفراعنة شهد مشاركة قائمة اللاعبين بأكملها (27 لاعبا).

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب، غانا ومنتخب الرأس الأخضر وموزمبيق.

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