"المغرب في الصدارة".. ترتيب المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بمباراة الكونغو الديمقراطية ضد زامبيا.

وفاز منتخب المغرب على نظيره تنزانيا بنتيجة 3-0، بينما سيطر التعادل الايجابي على مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا وانتهت بنتيجة 1-1.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة الأولى.

1.المغرب - 3 نقاط

2.الكونغو الديمقراطية - نقطة

3.زامبيا - نقطة

4.تنزانيا - دون نقاط

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