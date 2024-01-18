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سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من التعاقد مع صلاح محسن

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن موقف التعاقد مع صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي ومشاركة شقيق أحمد القندوسي في تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا.


وقال الرمادي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "شقيق احمد القندوسي لاعب صغير السن، اللاعب يتدرب معنا بالفعل".
وتابع "شقيق القندوسي لاعب شاب وواعد للغاية، نجهزه للمستقبل ويحتاج للوقت، هو لاعب جناح وخط وسط".
وأضاف "أما عن صلاح محسن، فهو لاعب كبير وأي مدرب في المنطقة العربية يتمنى ضمه وتدريبه".
مختتمًا تصريحاته " صلاح محسن لاعب خفيف ورشيق في أرض الملعب، لاعب يحتاج أن يخوض عدد كبير من المباريات، ولكن الظروف ظلمته في الفترة الماضية".
 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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