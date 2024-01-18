أحمد سليمان يكشف سر تأخر الزمالك في إنهاء أزمة القيد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب عدم غنهاء النادي لازمة إيقاف القيد طوال الفترة الماضية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر” “ نعمل حالياً على إنهاء هذه الأزمة وحسين لبيب وباقي المجموعة من أعضاء المجلس يعملون على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن ”.

وتابع: “ الحصول على عملة صعبة في مصر حالياً أمر صعب للغاية لكننا نعمل على حل هذا الأمر، وسيكون هناك دور لممدوح عباس في دعم النادي ”.

وعن وجود مفاوضات لضم ناصر ماهر والياس الجلاصي نجما مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، قال سليمان: “ ناصر ماهر والجلاصي كلاهما لاعبان مميزان ونتمنى تواجد لاعبين مثلهما في الزمالك ”.

وأتم: “ كل منهما يرتبط بعقد مع ناديه ومجلس الإدارة والمسؤولين عن ملف الكرة يعملون على ملف الصفقات في الوقت الحالي ”.