تفاصيل زيارة كولر لمستشفى "57357" (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - قام السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، بزيارة خاصة لمستشفى "57357".

وقام كولر أثناء زيارته بتوزيع قمصان النادي الأهلي على الأطفال، وقسم كولر الأطفال فريقين وشاركهم لعب كرة القدم.

بالإضافة إلى كل ذلك، قام بمشاركتهم العزف على الآلات الموسيقية والغناء معهم بجانب رسم "توم اند جيري".

جدير بالذكر، قاد كولر التدريبات الجماعية للنادي الأهلي أمس الثلاثاء، وقرر مشاركة 10 لاعبين من قطاع الناشئين بجانب ثنائي حراسة مرمى شاب بقرار من المدرب السويسري.

ويغيب المارد الأحمر عن المباريات الرسمية بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، ويستأنف المواجهات بدءا من مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلى فى المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا بجانب كل من، شباب بلوزداد الجزائرى وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزانى.

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