تغييرات للتصحيح.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري، في العاشرة مساء اليوم، نظيره غانا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليا.

ووضع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللمسات النهائية، على الخطة التي سيخوض بها مواجهة غانا، وشهدت عدد من التغييرات عن المباراة الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية ومحمد النني وحمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق 2\2، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير بدون نقاط، بعد الخسارة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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