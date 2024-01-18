نابولي يواجه فيورنتينا في نصف نهائي السوبر الإيطالي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس من أجل متابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين نابولي و فيورنتينا في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يدخل الفريقان مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يتوقع أن تحظى المباراة بجانب كبير من القوة والندية، ويبحث كل منهما عن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة المتأهل من إنتر ميلان ولاتسيو.

ومن المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من الحكم فيدريكو لا بينا ويساعده الثنائي البيرتو تيغوني ز ماركو بريسمس والحكم الرابع ماتيو مارسينارو، وحكم فار جيانلوكا اروليانو ومساعد فار فليريو ماريني.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نابولي ضد فيورنتينا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عيسى الحربين، وقناتي AD SPORTS 2 HD و AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق عصام عبده و SSC5 HD بصوت المعلق محمد حسين.