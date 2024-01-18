الشباب السعودي يقترب من ضم جناح نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت إدارة نادي الشباب السعودي خط مفاوضات قوي مع نظيرتها نادي نابولي الإيطالي من أجل الحصول على خدمات جناح الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية صادرة صباح اليوم الخميس أن هناك مُفاوضات شبابية متقدمة مع جناح نابولي بوليتانو الذي كان قريباً من تجديد عقده مع ناديه.

وأكدت التقارير أنه بعد بعد اجتماع رئيسا الشباب ونابولي تأجل التجديد مع اللاعب وقد نراه بشعار الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.

نابولي يواجه فيورنتينا في نصف نهائي السوبر الإيطالي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس من أجل متابعة المباراة المرتقبة التي ستجمع بين نابولي و فيورنتينا في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

يدخل الفريقان مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، حيث يتوقع أن تحظى المباراة بجانب كبير من القوة والندية، ويبحث كل منهما عن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة المتأهل من إنتر ميلان ولاتسيو.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نابولي ضد فيورنتينا في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيورنتينا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عيسى الحربين، وقناتي AD SPORTS 2 HD و AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق عصام عبده و SSC5 HD بصوت المعلق محمد حسين.