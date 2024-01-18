نجم مانشستر يونايتد السابق ينفي مغادرته لصفوف روما بعد رحيل مورينيو

نفى النجم الإنجليزي كريس سمولينج، لاعب فريق روما الحالي ومانشستر يونايتد السابق، والغائب من شهر سبتمبر الماضي بسس الإصابة ما تردد حول مغادرته لقلعة الذئاب بعد رحيل مورينيو.

وكان روما قد أعلن رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، والاستعانة بنجم الفريق السابق دانييلي دي روسي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

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ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أراد سمولينج مدافع روما توضيح اللحظة من خلال الرد أيضًا على الشائعات التي أرادته بعيدًا عن نادي الجيالوروسي بالفعل خلال هذه الفترة من سوق الانتقالات الشتوية.

وقال اللاعب بشأن مستقبله: “منذ وصولي إلى روما في عام 2019، لم يتزعزع التزامي وولائي للنادي أبدًا. منذ اللحظة التي وطأت فيها قدمي روما، شعرت على الفور بأنني في بيتي. روما هو بيتي، والعلاقة التي أقمتها مع مشجعو روما هو شيء أهتم به كثيرًا‘‘.

ختم حديثه: “لهذا السبب أود أن أتطرق إلى بعض الشائعات التي تم تداولها منذ فترة‘‘.