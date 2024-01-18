مفاجآت في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم ثاني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بمواجهة قوية ضد منتخب غانا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بمنافسات دور المجموعات من البطولة المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

واستقر المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا على إجراء تغييرات في التشكيلة من خلال الدفع بإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب من بداية المباراة.

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ويدرس الدفع بعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح من بداية المباراة على الأطراف فيما سيعود محمد صلاح لمكانه في الرواق الأيمن الهجومي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: «أحمد فتوح / محمد حمدي» ومحمد عبدالمنعم و«أحمد حجازي / ياسر إبراهيم» وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: مروان عطية و«حمدي فتحي / محمد النني» وإمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى كأس أمم إفريقيا

يلتقى منتخب مصر مع غانا فى العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا اليوم الخميس، فى كأس الأمم الإفريقية.