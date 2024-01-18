الأهلي السعودي يواجه أبها وديًا الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي السعودي عن خوض مباراة ودية ضد فريق أبها غدًا الجمعة في إطار تحضيرات الراقي خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وأكد النادي الأهلي أن المباراة ستقام على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في جدة، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ولم يكشف النادي الأهلي عن موقف المباراة من النقل التليفزيوني، لكن سيقوم حساب النادي الرسمي بمتابعة اللقاء ونشر اللقطات من خلال موقع إكس.

الشباب السعودي يقترب من ضم جناح نابولي

فتحت إدارة نادي الشباب السعودي خط مفاوضات قوي مع نظيرتها نادي نابولي الإيطالي من أجل الحصول على خدمات جناح الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية صادرة صباح اليوم الخميس أن هناك مُفاوضات شبابية متقدمة مع جناح نابولي بوليتانو الذي كان قريباً من تجديد عقده مع ناديه.

وأكدت التقارير أنه بعد اجتماع رئيسا الشباب ونابولي تأجل التجديد مع اللاعب وقد نراه بشعار الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة.