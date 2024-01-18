الزمالك يعرض المبادلة مع فيوتشر لضم ناصر ماهر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن آخر تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع نادي فيوتشر لضم ناصر ماهر لاعب وسط الفريق ضمن خطة الأبيض لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مسئولو الزمالك قاموا بعرض خمسة لاعبين على مودرن فيوتشر للمفاضلة واختيار الأنسب لهم لحسم صفقة ناصر ماهر.

وأضاف شبانة أن الزمالك يرغب في إبرام صفقة تبادلية مع فيوتشر بضم ناصر ماهر مقابل رحيل اثنين من لاعبيه وقام بعرض قائمة تضم ناصر منسي وعبدالله جمعة وحاتم سكر ومصطفى الزناري وعمرو السيسي.

فيما يرغب نادي فيوتشر في الحصول على خدمات الثلاثي إبراهيما نداي ومحمد طارق وعمرو السيسي من صفوف الزمالك.