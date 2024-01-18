تشكيل غانا المتوقع لمواجهة مصر اليوم في كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهة صعبة في بطولة أمم أفريقيا 2023، عندنا يصطدم بنظيره غانا، تجمعه مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

واستقر الإنجليزي كريس هيوتون المدير الفني لمنتخب غانا على التشكيل الذي سيلعب به مباراة منتخب مصر اليوم.

وقد يستمر غياب محمد قدوس نجم فريق وست هام يونايتد الإنجليزي في مواجهة مصر، بسبب عدم التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل الانضمام إلى معسكر النجوم السوداء.

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تشكيل منتخب غانا المتوقع أمام مصر:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

الدفاع: دينيس أودوي – ألكساندر دجكيو – محمد ساليسو – جيدون مانساه.

الوسط: مجيد أشيميرو – إدريسو بابا – جوزيف بانتسيل.

الهجوم: رانسفورد يبواه كونيجسدورفر – جوردان أيو – أنطوان سيمنيو.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا فى كأس أمم أفريقيا

يلتقى منتخب مصر مع غانا فى العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا اليوم الخميس، فى كأس الأمم الإفريقية.