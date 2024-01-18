"آخر 20 مباراة"... نتائج مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري، نظيره غانا اليوم، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وغانا في العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب إيمبي الأولمبي في الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

ويدخل المنتخب الوطني، بدافع تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل حسم التأهل للدور المقبل، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع موزمبيق بهدفين لكل فريق.

وقبل تلك المباراة، لا يعرف منتخب مصر الهزيمة في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، على مر التاريخ سوى في مرات قليلة.

وينشر موقع الخليج 365 نتائج مباريات منتخب مصر في آخر 20 مباراة:

شهدت آخر 20 مباراة لمنتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خسارة واحدة فقط، والفوز في 14 لقاء، بينما تعادل الفراعنة في خمسة مباريات.

وكانت الهزيمة الوحيدة لمصر في آخر 20 مباراة أمام نيجيريا في عام 2022. وبعدها التعادل 2-2 مع موزمبيق في الجولة الأولى، من الجولة الحالية.

ويعمل منتخب مصر على تحقيق الفوز اليوم في مواجهة غانا، لتجنب تكرار ما حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1992، حيث خسر المنتخب الوطني في المباراة الأولى من زامبيا، وخسر أيضا في المباراة الثانية من غانا وودع البطولة مبكرا.

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