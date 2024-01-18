كأس آسيا.. التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة سوريا واستراليا

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة سوريا واستراليا الجارية الآن على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها كرة المنتخب السوري التي ارتطمت بالقائم وحرمت نسور قاسيون من هدف التقدم مبكرًا في اللقاء.

دخل المنتخب السوري المباراة وعينه على النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل، وذلك بعد تحقيق التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أوزبكستان.

بينما يضع منتخب استراليا عينه على النقاط الثلاثة لتأكيد تربعه على صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16.

ويحتل المنتخب السوري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل المنتخب الاسترالي المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الهند في الجولة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا واستراليا ..

مباراة سوريا ضد استراليا منقولة عبر قنوات beIN ASIAN CUP 1 وSSC1 HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و Alkass EXTRA One HD و Al-Rabiaa Iraq الحاصلة على حقوق بث البطولة.