سلة الزمالك يفوز على سموحة في بطولة دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن منافسات الجولة الأولى

الخميس 18/يناير/2024 - 01:39 م 1/18/2024 1:39:55 PM

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، على سموحة بنتيجة 74-58 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري السوبر للموسم الحالي.

جاءت نتيجة الفترات كالتالي:

18/15

48/26

57/45

74/58

شهدت المباراة تواجد طارق السعيد رئيس جهاز قطاع كرة السلة، بنادي الزمالك لدعم ومؤازرة الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك يوم السبت المقبل مع نظيره الأهلي على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري السوبر.

يقود الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من، وائل بدر مديراً فنياً ، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً ، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إدارياً ، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.