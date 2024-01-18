علاء سلامة لاعب فاركو ينضم لصفوف فريق لاڤيينا

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي فى التعاقد مع علاء سلامة جناح ايسر فريق فاركو ولاعب المريخ البورسعيدي والإنتاج الحربي السابق فى صفقة انتقال حر.

علاء سلامة

جدير بالذكر أن فريق فاركو خسر من زد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الرابطة بعد انتصار زد على فاركو:

رفع فريق زد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجمموعة، يأتي خلفه فريق طلائع الجيش بنفس عدد النقاط ، والذي يواجه بيراميدز اليوم، فيما يأتي الفريق السماوي ثالثا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل فاركو المجموعة بنقطة واحدة.