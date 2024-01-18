كوت ديفوار ونيجيريا.. صدام كروي مرتقب الليلة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد محبي ومتابعي كرة القدم الأفريقية، لمتابعة قمة مشتعلة في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023، والتي تجمع بين صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار ونظيره المنتخب النيجيري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على إستاد " الحسن واتارا " بكوت ديفوار".

وتبث المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"،

ويدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو يتصدر ترتيب مجموعته، برصيد ثلاث نقاط، بعد الانتصار في الجولة الأولى على حساب منتخب غينيا بيساو بثنائية نظيفة، فيما تعادل المنتخب النيجيري في مباراته الأولى بالبطولة أمام منتخب غينيا الاستوائية.