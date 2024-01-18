بعد أزمته مع توخيل.. نجم بايرن ميونخ يقترب من مانشستر يونايتد

أقترب أحد نجوم فريق بايرن ميونخ الألماني من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

أكدت تقارير صحفية سابقة اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ من الرحيل عن العملاق البافاري في الفترة القادمة بعد أزمته مع توماس توخيل.

وبحسب ما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” الألمانية فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في التعاقد مع دي ليخت مدافع بايرن ميونخ في الميركاتو الشتوي الجاري.

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أوضحت صحيفة “بيلد” لاألمانية توتر العلاقة بين دي ليخت والمدير الفني للبايرن توماس دي ليخت مما يعجل برحيل اللاعب عن الفريق.

كما أن ماتياس دي ليخت صاحب الـ26 عاماً لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق على الرغم من غياب كيم مين جاي بسبب مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس أمم آسيا.