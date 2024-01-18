كولر يدعم بيرسي تاو بعد إهدار ركلة الجزاء في أمم أفريقيا

حرص السويسري مارسيل كولر المير الفني للنادي الاهلي على دعم بيرسي تاو بعد إهداره ركله جزاء مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

أهدر بيرسي تاو ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب أفريقيا في مباراته ضد مالي، لينتهي اللقاء بفوز النسور بهدفين دون رد.

أكدت التقارير الصحفية أن مارسيل كولروجه رسالة خاصة إلى بيرسي تاو وطالبه بنسيان ركلة الجزاء والتركيز مع مع منتخب بلاده في المباريات القادمة.

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من المقرر أن يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره ناميبيا يوم الأحد المقبل الموافق 21 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

يتذيل جنوب أفريقيا ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، بينما يتواجد ناميبيا في المركز الثاني بـ 3 نقاط حصدها بعد الفوز على تونس في الجولة الاولى من أمم أفريقيا.