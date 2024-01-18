رسمياً.. باوك اليوناني يعلن تعاقده مع حارس الزمالك السابق

أعلن نادي باوك اليوناني مساء اليوم الأربعاء تعاقده مع حارس مرمى نادي الزمالك السابق بشكل رسمي.

كشف نادي باوك اليوناني عبر موقعه الألكتروني تعاقده مع المصري الدولي أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق.

أوضح النادي اليوناني انه ضم أحمد نادر السيد بعقد يمتد حتى يونيو من عام 2026.

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سبق وخاض أحمد نادر صاحب الـ21 عاماً تجربة إحترافية خارجية في صفوف فيزيلا البرتغالي لمدة موسمين، معارا من ناديه الأساسي الزمالك.

وشارك حارس الزمالك السابق في 12 مباراة مع فيزيلا، كما شارك في 22 مباراة مع منتخب مصر تحت 20 عامًا واثنتين في فريق تحت 23 عامًا.

حاول نادي الزمالك إعادة حارسه الشاب في موسم الانتقالات الشتوية الجارية بعدما تعذر عودته في بداية الموسم بسبب أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفارس الأبيض.