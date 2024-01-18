تاريخ مواجهات جامبيا وغينيا قبل مباراتهما غداً في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه المنتخب الجامبي نظيره منتخب غينيا غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، على إستاد " تشارلس كونان"، بمدينة ياموسوكرو.

ويشارك منتخبا جامبيا وغينيا في المجموعة الثالثة بالبطولة، رفقة كل من " السنغال، الكاميرون".

وتعد هذه هي المباراة رقم 15 التي تجمع بين المنتخبين، حيث تواجها من قبل في 14 لقاء، كان أغلبهم في بطولة " أميلكار كابرال"، وهي البطولة التي تجمع بين منتخبات غرب أفريقيا، وتمكن المنتخب الجامبي من تحقيق الفوز في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات أيضاً، وحسم التعادل 6 مباريات.

وتواجها المنتخبين معاً مرة واحدة طوال تاريخ مشاركتهما ببطولة أمم أفريقيا، كانت في دور ال 16 من النسخة الماضية 2021 بالكاميرون، وتمكن المنتخب الجامبي من حسم المواجهة لصالحه بهدف دون مقابل.

ويبحث كلا المنتخبين خلال هذه المواجهة عن الفوز الأول في البطولة، حيث تعرض المنتخب الجامبي للهزيمة بثلاثية نظيفة من منتخب السنغال، بينما تعادل المنتخب الغيني مع منتخب الكاميرون بهدف لمثله.

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