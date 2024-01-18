ميدو يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وغانا.. والجمهور: "ربنا يستر"

محمد اسماعيل - القاهرة - توقع الإعلامي ولاعب منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، نتيجة مباراة منتخب مصر وغانا التي تقام في العاشرة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.

وكتب ميدو عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا: "إن شاء الله هنكسب إنهارده 3-1"، وتفاعل متابعيه، حيث علق أحدهم: "وأنا بقولك هنخسر 2-1"، وعلق آخر: "ربع التفاؤل ده يا ميدو كانت حياتي تغيرت"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ربنا يستر".

ووقع منتخبا مصر وغانا معًا في نفس المجموعة الثانية ضمن مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية المقامة في كوت ديفوار، ويتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ 3 نقاط من مباراة واحدة، ويحل منتخب مصر في المركز الثاني بنقطة واحدة، وفي المركز الثالث منتخب موزمبيق بنقطة واحدة، وغانا في المركز الأخير دون نقاط.

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