أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية وغينيا بيساو تعادل ايجابي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل منهما في المواجهة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الحسن واتارا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

سجل إيميلو نسووي الهدف الاول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 21، وتعادل منتخب غينيا بيساو عن طريق ايستيبان فرنانديز اوبيانج بالخطأ في مرماه ملعنا التقدم في الدقيقة 37.

تشكيل منتخب غينيا بيساو

في حراسة المرمى: أورابين دجوكو – فالي كاندي – مارسيلو ديالو

في خط الدفاع: سوريانو ماني – جيفرسون إنكادا – ألفا سيميدو – موريتو كاساما في خط الوسط: ماورو تيكسيرا – فيجيريدو دا سيلفا – ماما بالدي

في الهجوم: فرانكولينو ديو.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

في حراسة المرمى: جيسوس اونو

في خط الدفاع: كارلوس أكابو – باسيلو ندونج – إيستيبان فيرنانديز – ساؤول كوكو باسي

في خط الوسط: فيدريكو بيكورو – جوزيه ماشين ديكومبو – جوزيه أنتونيو بواتشو – بابلو جانيت

في الهجوم: إيبان سلفادور – إيميليو نسوي