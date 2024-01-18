كأس آسيا.. أستراليا تعتلي صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب أستراليا الفوز على نظيره سوريا بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس آسيا.

واستطاع اللاعب جاكسون إيرفين تسجيل هدف الفوز لمنتخب أستراليا في الدقيقة 59، عن طريق خطأ دفاعي من لاعبي سوريا، ليتصدر المجموعة.

وتقابل منتخب سوريا رفقة أستراليا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير وتستمر منافساتها حتى 10 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية من كأس آسيا رفقة منتخبات أوزبكستان وأستراليا والهند.