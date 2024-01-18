ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، على ملعب الحسن واتارا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا.

تشكيل نيجيريا الرسمي أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا



في حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

في خط الدفاع: أولا أينا، وليام إيكونج، سمي أجاي، زيدو سنوسي.

في خط الوسط: فرانك أونيكا، أليكس إيوبي، هارونا لوقمان.

في الهجوم: صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

ترتيب المجموعة الأولى

غينيا الاستوائية 4 نقاط

كوت ديفوار 3 نقاط

نيجيريا نقطة واحدة

غينيا بيساو بدون نقاط