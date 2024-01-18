ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية، يلتقى المنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا بنظيره الغاني اليوم في ثانى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بكوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

حيث تستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا المرتقبة في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، وستقام المباراة على ملعب فيلكس هوفويه في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

بعد النتيجة المخيبة للآمال في المباراة الأولى أمام موزمبيق، حيث انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، واجه المنتخب المصري انتقادات شديدة من الجماهير المصرية. وبالتالي، يتوقع أن يكون للجهاز الفني ولاعبي المنتخب مسؤولية كبيرة لتحسين الأداء في المباراة القادمة.

في حالة فوز مصر على غانا في هذه المباراة، ستتقدم مصر لتصبح في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق. بينما ستكون غانا في وضعية صعبة بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى، حيث ستكون في المركز الأخير في المجموعة.

وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب مصر وغانا عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب مصر وغانا عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

ما هي القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر ضد غانا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2023

نترقب سويًا بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت اليوم، حيث تعد قنوات بي إن سبورت القطرية هي القنوات الحصرية التي ستنقل مباراة مصر وغانا في نسخة عام 2023 من كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في دولة ساحل العاج.

تعتبر بي إن سبورت الشبكة الرسمية لنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية للمشتركين في خدماتها المشفرة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الأفريقية.

وبالتالي، سيتم عرض مباراة منتخب مصر ضد غانا على تردد قناة BeIN Sports MAX 1.

تردد القنوات الرسمية الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتردد.. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023 ؟

هناك العديد من القنوات المفتوحة التي تنقل بث مباشر مباراة مصر وغانا يوتيوب في كأس الأمم الإفريقية 2023، وتشمل قناة Canal 11 HD وقناة Sport TV وقناة 5Live HD وقناة 5Sport HD وقناة Max Sport.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا اليوم:

Canal 11 HD Sport TV 5Live HD 5Sport hd Max sport القمر: للهسباسات

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ¾ القمر: Hispasat 30W التردد: 12207 الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W التردد: 11103 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10840 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4 القمر: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تصحيح الخطأ: ¾

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغانا اليوم عبر الإنترنت؟

سيكون بث مباشر مباراة مصر وغانا تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".