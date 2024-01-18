كأس آسيا.. منتخب أوزبكستان يهزم الهند بثلاثية نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب أوزبكستان الفوز على نظيره الهند بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في المواجهة التى جمعتهما على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا.

أحرز أهداف المنتخب الأوزبكستاني عباسبيك فايزوليف في الدقيقة 4، وأضاف زميله أيجور سيرجييف الهدف الثاني في الدقيقة 18، فيما أحرز الهدف الثالث اللاعب شيرزود ناصرلويف في الدقيقة 45، من أحداث اللقاء.

وتأهل منتخب استراليا رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر بعد الفوز على سوريا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم عهلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.