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أمم أفريقيا.. كوت ديفوار ونيجيريا تعادل سلبي بعد مرور 15 دقيقة

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ياسر رشاد - القاهرة - مرت ربع ساعة على أحداث مباراة نيجيريا وكوت ديفوار بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مواجهة مرتقبة تجمعهما على ملعب الحسن واتارا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل كوت ديفوار ضد نيجيريا
حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: إيفان نديكا، عثمان ديوماندي، جيسلان كونان، سيرج أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا، إبراهيم سنجاري، كريستيان كوامي.

خط الهجوم: جيريمي بوجا، جيان فيليب كراسو.

تشكيل نيجيريا الرسمي أمام كوت ديفوار

في حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

في خط الدفاع: أولا أينا، وليام إيكونج، سمي أجاي، زيدو سنوسي.

في خط الوسط:  فرانك أونيكا، أليكس إيوبي، هارونا لوقمان.

في الهجوم: صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

ترتيب المجموعة الأولى
غينيا الاستوائية 4 نقاط

كوت ديفوار 3 نقاط

نيجيريا نقطة واحدة

غينيا بيساو بدون نقاط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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