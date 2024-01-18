أمم أفريقيا.. أرقام قياسية لـ إيميليو إنسوي مع غينيا الاستوائية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب غينيا الاستوائية الفوز على نظيره غينيا بيساو، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الحسن واتارا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا.

أرقام قياسية تاريخية لـ إيميليو إنسوي.. سجل 3 أهداف من 3 تسديدات

- أكبر لاعب يسجل هاتريك في بطولة كأس الأمم الأفريقية

- ثاني أكبر لاعب يسجل في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعمر 34 عامًا و110 يومًا.

- سجل أول هاتريك في كأس أمم أفريقيا منذ 16 عامًا عندما أحرز المغربي سفيان العلودي (ثلاثية) في نسخة 2008 أمام ناميبيا.

- سجل أول هاتريك في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت أهداف غينيا الاستوائية عن طريق إيميلو نسووي في الدقائق 21، 51، 61، وزميله خوسيه ميراند فى الدقيقة 46.

وسجل أهداف منتخب غينيا بيساو ايستيبان فرنانديز اوبيانج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، هيلياردو سيلفا فى الدقيقة 90 من عمر المباراة لتنتهى بنتيجة 4 ـ 2.

ترتيب المجموعة..

غينيا الاستوائية 4 نقاط

كوت ديفوار 3 نقاط

نيجيريا نقطة واحدة

غينيا بيساو بدون نقاط

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

في حراسة المرمى: جيسوس اونو

في خط الدفاع: كارلوس أكابو – باسيلو ندونج – إيستيبان فيرنانديز – ساؤول كوكو باسي

في خط الوسط: فيدريكو بيكورو – جوزيه ماشين ديكومبو – جوزيه أنتونيو بواتشو – بابلو جانيت

في الهجوم: إيبان سلفادور – إيميليو نسوي