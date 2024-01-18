أمم أفريقيا.. تشكيل منتخب كوت ديفوار الرسمي أمام نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفرنسي جان لويس جاسكيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل فريقه لمباراة نيجيريا، مساء اليوم الخميس، على ملعب الحسن واتارا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب كوت ديفوار الرسمي أمام نيجيريا بأمم أفريقيا

تشكيل كوت ديفوار ضد نيجيريا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: إيفان نديكا، عثمان ديوماندي، جيسلان كونان، سيرج أورييه.

خط الوسط: فرانك كيسي، سيكو فوفانا، إبراهيم سنجاري، كريستيان كوامي.

خط الهجوم: جيريمي بوجا، جيان فيليب كراسو.