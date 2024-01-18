انتهاء أزمة قيد الزمالك بعد سداد غرامة لشبونة

أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عن انتهاء أزمة القيد التي ضربت الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية بعد دفع غرامة سبورتنج لشبونة.

وأوضح نادي الزمالك أنه قام بإغلاق 14 قضية تسبب في منعه من القيد خلال الفترة الماضية، بعد أن قام بتحويل كل المبالغ المستحقة، وفي انتظار الخطاب الرسمي من الاتحاد الدولي.

ونشر الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه:

“بعد مفاوضات شاقة استهلكت وقتا طويلا و كلفت النادي مبالغ طائلة، تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.”.

اقرأ أيضًا.. تطورات إصابة رونالدو قبل جولة الصين

وتابع: “و يعلن المجلس إنه قد انتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات او مستحقات متأخرة او اي مطالبات أخري ، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .”.

واختتم: “و يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل علي انهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخري الي منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوي أندية الشرق الأوسط و افريقيا.”.