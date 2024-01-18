أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر منتخب غينيا بيساو أمام نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 4-2، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتعتبر هذه ثاني سقطات المنتخب الغيني بعد الخسارة أمام كوت ديفوار بنتيجة 2-0، يوم السبت الماضي، في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وبذلك يفقد منتخب غينيا بيساو فرص تأهله من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتضم المجموعة الأولى بكأس الأمم كل من، غينيا الاستوائية ومنتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو ونيجيريا.

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